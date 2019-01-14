Генпрокуратура Украины предъявила обвинение экс-министру обороны Дмитрию Саламатину "в совершении государственной измены в интересах Российской Федерации" и подрыве обороноспособности страны.

Саламатина подозревают в участии в "преступной группировке" экс-президента Украины Виктора Януковича. Кроме того, по версии прокуратуры, экс-министр завладел имуществом в "особо крупных размерах", злоупотребляя полномочиями.

Также бывшего министра обороны Украины подозревают в намеренном срыве контрактов между украинскими предприятиями и Минобороны Ирака на $560 млн. Об этом в Facebook сообщил украинский генпрокурор Юрий Луценко.

А на сайте Генпрокуратуры Украины сообщается, что действия Саламатина не только привели к "долгосрочному прекращению контрактов", но и дали РФ возможность усилить свои позиции на этом рынке, как конкурента Украины".