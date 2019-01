Президент США Дональд Трамп заявил, что политика его администрации в нефтяной отрасли противоречит интересам России, и привел это в качестве свидетельства того, что он не работает в интересах Кремля.

Трамп в своем Twitter заявил об увеличении объемов добычи нефти в США и, как следствии, падении цен на энергоносители. По мнению американского лидера, это более всего доказывает, что он не работает на Москву.

По его словам, Америка производит "намного больше нефти" именно благодаря его политике: "Но это же плохие новости для России, почему Трамп так делает? Он же работает на Кремль?" - написал глава США.

Ранее Трамп заявил, что ожидает, что Соединенным штатам и Российской Федерации однажды удастся восстановить хорошие отношения, отметив, что "ладить с Россией - это хорошо, а не плохо".

“Gas prices drop across the United States because President Trump has deregulated Energy and we are now producing a great deal more oil than ever before.” @foxandfriends But this is bad news for Russia, why would President Trump do such a thing? Thought he worked for Kremlin?