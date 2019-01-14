Лавров подвел итоги переговоров с главой МИД Японии по мирному договору

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, о чем говорил сегодня с главой МИД Японии Таро Коно по поводу мирного договора. После переговоров глав внешнеполитических ведомств России и Японии совместной пресс-конференции не было. Лавров рассказал о разногласиях РФ и Японии по мирному договору

Российский министр отметил, что внимание японской делегации привлекли "к тому, что вопросы суверенитета над островами не обсуждаются". "Это территория Российской Федерации", - заявил Лавров о Курильских островах и подчеркнул: "Обратили их внимание на то, что в законодательстве Японии эти острова обозначены как «северные территории», что, конечно же, неприемлемо для Российской Федерации".

Лавров констатировал, что между Москвой и Токио все еще сохраняются "существенные разногласия" в вопросе мирного договора.

По словам главы МИД РФ, "есть общее понимание, что необходимо кардинально улучшить качество наших отношений для того, чтобы обсуждать самые сложные вопросы", - сообщается на сайте МИД РФ.