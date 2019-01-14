В Крыму ответили на условие Украины по возобновлению подачи воды

Полуостров Крым не нуждается в поставках днепровской воды с Украины. Об этом рассказал журналистам в понедельник, 14 января, первый вице-спикер республиканского парламента Ефим Фикс.

Ранее замминистра Украины по вопросам "временно оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Киев может вернуть поставки воды по Северо-Крымскому каналу, если полуостров снова вернут Украине.

"Крымчане не нуждаются в поставках воды, тем более такой ценой. Пусть киевские власти сами пьют свою воду, а мы с вопросами водоснабжения нашего региона успешно справляемся", - цитирует вице-спикера РИА Новости.

При этом Ефим Фикс настоятельно рекомендовал украинским властям не вмешиваться в дела Республики Крым, а навести порядок в своей стране, сообщает российское информационное агентство.