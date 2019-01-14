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В Великобритании начнут борьбу с «грязными» деньгами
14 января 2019, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]
В Великобритании объявили о создании специальной группы для борьбы с отмыванием денег, а также коррупцией и мошенничеством. В первую очередь внимание нового подразделения будет направлено на Россию, Азию и Нигерию.
Возглавлять группу будут министр финансов Филип Хаммонд и начальник МВД Саджид Джавид, сообщает Lenta.Ru. В первую очередь их деятельность будет касаться финансовых потоков из России и республик, ранее входивших в состав СССР. Также внимание уделят Азии и Нигерии.
"С коррумпированными мошенниками, набивающими карманы "грязными" деньгами и ведущими роскошный образ жизни за счет законопослушных граждан, будут бороться на всех фронтах", - поделился Джавид рабочим настроем.
Необходимость создания группы обусловлена большим количеством финансовых преступлений, происходящих на территории Великобритании. Минфин страны оценивает их ежегодный объём в размере около 14,4 миллиарда фунтов стерлингов.
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