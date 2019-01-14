Посол США в Германии в письмах немецким компаниям намекнул о санкциях

Посол США в Германии Ричард Гренелл отправил в несколько немецких компаний письма, намекающие на возможность введения санкций со стороны Соединённых Штатов. В МИД Германии расценили это как провокацию.

В МИД Германии обратились ряд немецких компаний, принимающих участие в проекте «Северный поток-2», сообщает РИА Новости. Им поступили письма от посла США в ФРГ, где явно прослеживался намёк на возможность ввода санкций со стороны Штатов в адрес компаний, участвующих в проекте. При этом представитель посла заявил, что это является не угрозой, а «ясным выражением политики США».

В МИД Германии, куда компании обратились за поддержкой, инициативу американского посла сочли провокацией и посоветовали воздержаться от ответа.