Эксперт: У Белоруссии и России началась очередная торговая война

Оппозиционная партия «Белорусский народный фронт» (БНФ) сделала заявление о том, что следует ограничить трансляцию российских телеканалов.

Политолог из Беларуси Юрий Шевцов назвал заявления Белорусского народного фронта о необходимости ограничить вещание российских телеканалов политическим хайпом, пишет НСН.

«Белорусский народный фронт» - организация, которая была популярна в 90-х годах ХХ века и, собственно, кроме названия от нее почти ничего не осталось. Поэтому большого политического значения это заявление небольшой группы людей не имеет», - отметил Шевцов.