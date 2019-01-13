Жители США винят президента в приостановлении работы правительства

Более половины опрошенных считают, что приостановка работы правительства – вина Дональда Трампа. Разногласия властей США начались из-за строительства стены на границе с Мексикой.

The Washington Post и телекомпания ABC News провели опрос среди американцев с целью узнать, кого жители страны считают выновным в затянувшемся шатдауне, сообщает “Известия”. В опросе поучаствовали почти 800 американцев. Оказалось, что 53% респондентов возлагают вину за приостановление работы правительства на президента страны Дональда Трампа, а также на членов Республиканской партии. 29% опрошенных винят в происходящем демократов, а ещё 13% считают, что в конфликте не правы обе стороны.

Напомним, что правительство Соединённых Штатов приостановило свою работу 23 дня назад, что стало беспрецедентным случаем в истории США. Причиной разногласий стал бюджет страны на 2019 год, а именно, пункт о строительстве стены на границе с Мексикой.