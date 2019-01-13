Зачем Белоруссии ограничивать трансляцию российских телеканалов

В Белоруссии оппозиционная партия “Белорусский народный фронт” призвала жителей страны чаще использовать национальный язык, а властям рекомендовала ограничить трансляцию российских телеканалов.

Партия “Белорусский народный фронт” посоветовала гражданам страны активнее использовать национальный язык, чтобы избежать “информационных атак”. Властей же БНФ призвала ограничить трансляцию российских телеканалов. Такие рекомендации поступили от оппозиционной партии полсе того, как в СМИ участились слухи о союзном государстве России и Белоруссии, сообщает РИА Новости. Члены партии уверенны, что для сохранения независимости страны гражданам необходимо “совершенствовать знание белорусского языка”, а власти должны всячески сопутствовать этому.

Несмотря на предостережения БНФ, президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что “суверинитет” для его страны является святым понятием. При этом он отметил, что страны дошли до того политического, экономического юридического и культурного уровня, который и подразумевал союз.