“Американский кошмар”: чем грозит для США союз России и Китая

Эксперты считают, что союз России и Китая может стать для Соединённых Штатов “американским кошмаром”. США напрасно недооценивают улучшающиеся отношения между Москвой и Пекином.

Эксперты Центра национальных интересов выразили мнение, что одной из ошибок Вашингтона является недооценивание улучшающихся связей между Москвой и Пекином.

Несмотря на то, что речи об официальном альянсе между Россией и Китаем не идёт, взаимодействие между двумя странами становится значительно лучше, передаёт РИА Новости. Тем самым США утратили свою позицию, когда отношения Штатов с Россией и Китаем по отдельности были значительно лучше, чем между Москвой и Пекином.

Китай всецело настроен на развитие многополярного мира, при котором выгодными являются отношения с Россией и другими странами, нежели только с США. Американские аналитики на протяжении долгого времени со скептицизмом относились к такому варианту развития событий, но Штаты сами неосознанно предпринимали шаги, сближающие Китай и Россию. Теперь перед США стоит вопрос, как реагировать на такое сближение.