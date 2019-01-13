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Союз России и Китая назвали кошмаром для США
13 января 2019, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]
Наибольшей угрозой для США становится укрепление сотрудничества России с Китаем, и подобный союз может стать настоящим "американским кошмаром". Об этом пишет издание National Interest.
Эксперты из Центра национальных интересов утверждают, что Вашингтон в настоящее время допускает грубейшую ошибку, недооценивая все более тесное сотрудничество Москвы и Пекина.
Пока речи об официальном альянсе между двумя странами не идет потому, что Пекин, по мнению специалистов, опасается ослабления экономического сотрудничества с США из-за союза с РФ.
Как сообщает издание, Соединенные штаты утратили выгодное положение, которое они занимали во второй половине холодной войны, когда их отношения с Китаем и СССР были значительно лучше.
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