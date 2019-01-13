Союз России и Китая назвали кошмаром для США

Наибольшей угрозой для США становится укрепление сотрудничества России с Китаем, и подобный союз может стать настоящим "американским кошмаром". Об этом пишет издание National Interest.

Эксперты из Центра национальных интересов утверждают, что Вашингтон в настоящее время допускает грубейшую ошибку, недооценивая все более тесное сотрудничество Москвы и Пекина.

Пока речи об официальном альянсе между двумя странами не идет потому, что Пекин, по мнению специалистов, опасается ослабления экономического сотрудничества с США из-за союза с РФ.

Как сообщает издание, Соединенные штаты утратили выгодное положение, которое они занимали во второй половине холодной войны, когда их отношения с Китаем и СССР были значительно лучше.