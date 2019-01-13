"Рядом не стояли": Трамп похвастался превосходством экономики США

Никто не может бросить вызов американской экономике. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News в воскресенье, 13 января, передает газета "Известия".

"Наша экономика - самая мощная в мире, никто даже рядом не стоял. Китайская - сократилась на 38%, российская экономика пребывает не в лучшем состоянии, да и у других стран тоже", - сказал он.

Напомним, ранее Трамп неоднократно выступал с критикой в адрес руководства Федеральной резервной системы в связи с регулярным повышением ФРС базовой процентной ставки в Соединенных штатах.