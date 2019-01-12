СМИ: Биатлонист Шипулин будет баллотироваться на довыборах в Госдуму

Российский биатлонист Антон Шипулин, завершивший спортивную карьеру, будет баллотироваться на довыборах в Госдуму. Предполагается, что за кампанию Шипулина будет отвечать вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько. После перехода Бидонько из Госдумы в правительство региона освободился мандат депутата. Олимпийская чемпионка назвала Антона Шипулина предателем

Олимпийский чемпион собирается баллотироваться на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу №174 в Свердловской области, - уточняет Znak.com со ссылкой на свой источник.

В субботу, 12 января, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал в своем Instagram фотографию с биатлонистом после лыжной пробежки и написал: «Антон передает всем привет, он полон сил, энергии и планов. Скоро обо всем сам расскажет!»

Антон Шипулин заявил о завершении спортивной карьеры 25 декабря 2018 года вскоре после инцидента в Австрии, где в середине декабря российских биатлонистов обвинили в употреблении допинга. Шипулин неоднократно заявлял, что не использует допинг.

Легендарная лыжница, олимпийская чемпионка Анфиса Резцова назвала Шипулина предателем и предположила, что он пойдет в политику.