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СМИ: Биатлонист Шипулин будет баллотироваться на довыборах в Госдуму
12 января 2019, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]
Российский биатлонист Антон Шипулин, завершивший спортивную карьеру, будет баллотироваться на довыборах в Госдуму. Предполагается, что за кампанию Шипулина будет отвечать вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько. После перехода Бидонько из Госдумы в правительство региона освободился мандат депутата.
Олимпийский чемпион собирается баллотироваться на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу №174 в Свердловской области, - уточняет Znak.com со ссылкой на свой источник.
В субботу, 12 января, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал в своем Instagram фотографию с биатлонистом после лыжной пробежки и написал: «Антон передает всем привет, он полон сил, энергии и планов. Скоро обо всем сам расскажет!»
Антон Шипулин заявил о завершении спортивной карьеры 25 декабря 2018 года вскоре после инцидента в Австрии, где в середине декабря российских биатлонистов обвинили в употреблении допинга. Шипулин неоднократно заявлял, что не использует допинг.
Легендарная лыжница, олимпийская чемпионка Анфиса Резцова назвала Шипулина предателем и предположила, что он пойдет в политику.
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