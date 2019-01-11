Парламент Македонии утвердил закон о переименовании государства

Депутаты собрания (парламента) Македонии утвердили закон о внесении четырех поправок в Конституцию страны, позволяющих ее переименование. Об этом в пятницу сообщает РИА Новости.

"По итогам голосования законопроект о конституционных изменениях, за который проголосовали 81 из 120 депутатов, считается принятым", - заявил журналистам спикер парламента Талат Джафери.

Переименование страны требуется в рамках официального соглашения с Грецией, о котором в июне прошлого года договорились премьер-министры Македонии и Греции Зоран Заев и Алексис Ципрас.

Напомним, соглашение о переименовании Македонии в "Республику Северная Македония" дало возможность положить конец многолетним спорам о названии Македонии и открыло ей двери в НАТО и Евросоюз.