Главы МИД России и Японии обсудят тему мирного договора 14 января

Для решения проблемы мирного договора между Россией и Японией Токио следует признать итоги Второй мировой войны. Об этом журналистам заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. МИД РФ призывает не спекулировать на теме мирного договора с Токио

Данное заявление прозвучало в связи с предстоящим визитом в Москву главы МИД Японии Таро Коно. Как сообщает Reuters, первый раунд российско-японских переговоров состоится уже в ближайшие несколько дней.

"Условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно стать признание Токио итогов ВОВ в полном объеме, включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами", говорится в заявлении МИД РФ.

Кроме того, российские дипломаты указали на необходимость выведения отношений двух государств на качественно новый уровень "подлинного доверия и партнерства", а также на важность укрепления взаимопонимания между народами.