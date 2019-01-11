Макрон проигнорирует экономический форум в Давосе

Президент Франции Эммануэль Макрон не будет присутствовать на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Как пояснили во дворце, глава французского государства не сможет приехать в Давос по причине плотного графика. В частности, из-за проведения больших национальных дебатов на фоне протестов "желтых жилетов".

Напомним, как ранее сообщали АН, глава Соединенных штатов Америки Дональд Трамп также отказался от посещения данного мероприятия, запланированного к проведению в Давосе.