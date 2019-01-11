В российском МИД оценили намерения США уйти из Сирии

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что США уходят из Сирии так, чтобы найти повод остаться. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова. СМИ сообщают, что США начали транспортировку военной техники из Сирии

В ходе брифинга, прошедшего накануне в Москве, Захарова отметила, что для российской стороны вопрос ухода Соединенных штатов Америки из Сирийской Арабской Республики по-прежнему остается открытым.

"Хотели бы ознакомится с их официальной стратегией. Мне кажется, что международное сообщество имеет право знать, что и в какие сроки США намереваются сделать в Сирии и на ее рубежах", - пояснила она.

При этом дипломат отметила, что реализация намерений США уйти из Сирии станет правильным шагом. По ее словам, переход под контроль Сирии освобожденных США территорий представляется важным, пишет ТАСС.