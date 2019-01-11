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В российском МИД оценили намерения США уйти из Сирии
11 января 2019, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]
В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что США уходят из Сирии так, чтобы найти повод остаться. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В ходе брифинга, прошедшего накануне в Москве, Захарова отметила, что для российской стороны вопрос ухода Соединенных штатов Америки из Сирийской Арабской Республики по-прежнему остается открытым.
"Хотели бы ознакомится с их официальной стратегией. Мне кажется, что международное сообщество имеет право знать, что и в какие сроки США намереваются сделать в Сирии и на ее рубежах", - пояснила она.
При этом дипломат отметила, что реализация намерений США уйти из Сирии станет правильным шагом. По ее словам, переход под контроль Сирии освобожденных США территорий представляется важным, пишет ТАСС.
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