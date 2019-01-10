Трамп покинул встречу с демократами после первого же вопроса

Президент Соединенных штатов Дональд Трамп покинул проходившую в Белом доме встречу со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером демократов в Сенате Конгресса Чаком Шумером.

Данная встреча должна была быть посвящена урегулированию разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой, из-за которых в США по-прежнему продолжается шатдаун.

"Только что ушел со встречи с Чаком и Нэнси, пустая трата времени", - написал Трамп в своем Twitter.

По словам американского лидера, он спросил, что произойдет, если он закончит шатдаун: будет ли тогда утверждено строительство стены или же стального барьера?

"Нэнси сказала: НЕТ. Я сказал: пока-пока! По-другому не получится", - заключил глава Вашингтона.