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Трамп покинул встречу с демократами после первого же вопроса
10 января 2019, 18:00 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Соединенных штатов Дональд Трамп покинул проходившую в Белом доме встречу со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером демократов в Сенате Конгресса Чаком Шумером.
Данная встреча должна была быть посвящена урегулированию разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой, из-за которых в США по-прежнему продолжается шатдаун.
"Только что ушел со встречи с Чаком и Нэнси, пустая трата времени", - написал Трамп в своем Twitter.
По словам американского лидера, он спросил, что произойдет, если он закончит шатдаун: будет ли тогда утверждено строительство стены или же стального барьера?
"Нэнси сказала: НЕТ. Я сказал: пока-пока! По-другому не получится", - заключил глава Вашингтона.
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