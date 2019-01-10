"Незаконно": Порошенко присвоил Филарету звание Героя Украины

Президент Незалежной Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины патриарху ПЦУ Филарету. Экс-начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк заявил, что действия главы Украины незаконны.

По его словам, в соответствии с законодательством, глава государства не имеет права самостоятельно принимать такие решения. Сперва Порошенко нужно получить представление соответствующих органов и наградной лист установленного образца.

Василий Вовк напомнил: в тексте закона четко прописано, что у президента страны нет права самостоятельно решать, кто может получить почетное звание. Украинский президент обладает лишь правом утверждения соответствующего наградного листа.

Петр Порошенко принял решение присвоить Филарету данное звание, отметив его важнейшую роль в деле "борьбы за собственную поместную церковь". Об этом украинский лидер написал во вторник на своей официальной странице в социальной сети Facebook.