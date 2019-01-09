Российских наблюдателей не допустят на выборы президента Украины

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что российские наблюдатели не будут допущены на выборы президента страны. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Министр иностранных дел Украины предупредил, что заявки на регистрацию от российских наблюдателей на выборы президента страны приниматься не будут. Этим он поделился на своей странице в Facebook, сообщает РИА Новости.

Климкин рассказал, что им было направлен запрос директору бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Ингибьерг Сольрун Гисладоттир с просьбой определить наблюдателей на президентские выборы на Украине. При этом глава министерства иностранных дел страны подчеркнул, что «МИД Украины не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей».