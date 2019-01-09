От подсчёта голосов избирателей можно чокнуться и умереть...

На психиатрическую экспертизу из-за попытки суицида отправлена экс-глава избиркома Республики Коми Елена Шабаршина. Чиновница обвиняется в получении 6,8 млн рублей из «выборного бюджета» губернатора Вячеслава Гайзера.



Как пишет "Комсомольская правда в Сыктывкаре", 30 июня 2016 года Шабаршина была приглашена на допрос к следователю, после чего написала явку с повинной. А утром 1 июля 2016 года глава избиркома приняла 80 таблеток, после чего восемь дней находилась в коме и потом три месяца проходила реабилитацию.



И вот теперь, спустя 2,5 года, прокуратура заинтересовалась душевным состоянием Шабаршиной. Бывшего руководителя избиркома региона направят в республиканскую психиатрическую больницу на 30 дней. Адвокат недоумевает, какие исследования помогут восстановить психическое состояние подследственной спустя столько времени?



Наблюдатели считают, что в область зрения прокуратуры попали другие фигуранты по этому делу, которых можно привлечь в рамках антикоррупционной кампании.



