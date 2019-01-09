Песков прокомментировал возможность обмена Уилана на Бутину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию со слухами о возможности обмена задержанного шпиона Пола Уилана на арестованную в США россиянку Марию Бутину.

По его словам, в Кремле на сегодняшний день не слышали заявлений о возможности подобного обмена. Он напомнил, что официальные службы и Министерство иностранных дел уже сделали свои заявления, и больше ему добавить нечего.

Однако, все же оговорился, что Россия никогда не использует людей в дипломатической игре: "В России ведут контрразведывательную деятельность. Но никто и никогда людей в качестве пешек не использовал".