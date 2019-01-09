Бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус на конференции Raisina Dialogue назвал президента России Владимира Путина "самым большим подарком" для НАТО.

По его словам, после окончания холодной войны именно Путин дал альянсу "новый повод к существованию". Кроме того, благодаря его политике Соединенные штаты остаются опорой для многих стран по всему миру.

Бывший глава ЦРУ также отметил, что США делают для НАТО гораздо больше, чем другие члены военно-политического блока. По его словам, другие представители альянса вливают недостаточно финансов, пишет РБК.