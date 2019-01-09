В МИД сообщили о готовности к консультациям с США по ДРСМД

Российская сторона готова к обсуждению с Соединенными штатами Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. В МИД России сомневаются, что военные США полностью покинут Сирию

Он выразил надежду, что диалог на уровне военных и дипломатов состоится, однако подчеркнул, что на текущий момент времени никаких мероприятий пока не назначено и не согласовано.

"Это может пройти в формате консультаций с участием представителей всех ведомств, в формате совместной комиссии, либо другом удобном для США формате", - сказал Рябков журналистам.

По словам дипломата, которого цитирует ТАСС, Россия, как и прежде, призывает США к возобновлению контактов, в том числе по линии внешнеполитических и оборонных ведомств, и Совбеза.