В сенате США заблокировали закон о санкциях против России

Демократы в сенате конгресса Соединенных штатов Америки во вторник, 8 января, заблокировали законопроект, который предусматривает введение санкций против России, Сирии и Ирана. Трамп выступил с обращением к нации

Законопроект предполагает закрепление в форме закона антисирийских санкций. Также документ вводит ограничения против союзников Сирии - Москвы и Тегерана, пишет ФБА "Экономика сегодня".

Демократы не собираются поддерживать законопроекты, не направленные на прекращение "шатдауна". И за дальнейшее рассмотрение законопроекта высказались лишь 56 сенаторов из необходимых 60-ти.

Напомним, шатдаун в США длится с 22 декабря из-за разногласий республиканцев и демократов по бюджету: в частности, жаркие споры вызвало финансирование строительства стены на границе с Мексикой.