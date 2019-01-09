Трамп выступил с обращением к нации

Президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением на фоне политического кризиса, который возник из-за нежелания демократов одобрить финансирование строительства стены на границе с Мексикой.

Трамп выразил надежду, что шатдаун правительства закончится. Глава Вашингтона заявил, что кризис в сфере безопасности нарастает и решить его сможет только строительство этой стены.

Он подчеркнул, что с данным вопросом связана проблема преступности, от которой страдают и иммигранты, и жители США. Президент сказал, что погибнуть могут тысячи, пишет РИА Новости.

Он привел несколько примеров жестоких убийств, совершенных нелегальными иммигрантами. При этом американский лидер отметил, что США очень гордятся тем, что принимают законных иммигрантов.

Трамп подчеркнул, что стена "быстро себя окупит", в том числе через выгодное торговое соглашение с Мексикой. Однако объявлять режим ЧП, который позволил бы ему начать строительство без одобрения Конгресса, он не стал.