Путин рассказал, что он получил звание лейтенанта как артиллерист

Президент России Владимир Путин в ходе пребывания в Петербурге на Рождество присутствовал на народных гуляньях в Петропавловской крепости и произвёл традиционный полуденный выстрел из пушки.

Вместе с президентом из пушки выстрелил почётный строитель России Владимир Бендет, в этот день ему исполнилось 85 лет.

Путин разговорился с Бендетом. Они поговорили о службе в рядах вооруженных сил. Бендет рассказал, что он дослужился до лейтенанта. Путин в ответ поделился, что он тоже лейтенант - командир взвода управления гаубичной артиллерией.

"Мы с вами оба артиллеристы, оказывается. Я тоже получил звание лейтенанта как артиллерист, командир взвода управления гаубичной артиллерии - 122 миллиметра», — сказал Владимир Путин уважаемому петербуржскому строителю.