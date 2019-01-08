Путин рассказал, что он получил звание лейтенанта как артиллерист
8 января 2019, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин в ходе пребывания в Петербурге на Рождество присутствовал на народных гуляньях в Петропавловской крепости и произвёл традиционный полуденный выстрел из пушки.
Вместе с президентом из пушки выстрелил почётный строитель России Владимир Бендет, в этот день ему исполнилось 85 лет.
Путин разговорился с Бендетом. Они поговорили о службе в рядах вооруженных сил. Бендет рассказал, что он дослужился до лейтенанта. Путин в ответ поделился, что он тоже лейтенант - командир взвода управления гаубичной артиллерией.
"Мы с вами оба артиллеристы, оказывается. Я тоже получил звание лейтенанта как артиллерист, командир взвода управления гаубичной артиллерии - 122 миллиметра», — сказал Владимир Путин уважаемому петербуржскому строителю.