Владимир Путин произвел залп из пушки

Президент РФ Владимир Путин встретил Рождество в Санкт-Петербурге. Глава государства побывал в Спасо-Преображенском соборе, принял участие в рождественском богослужении и пообщался с настоятелем храма.

Кроме того, в ходе пребывания в Северной столице президент России присутствовал на народных гуляньях в Петропавловской крепости и произвел традиционный полуденный выстрел из пушки.

Вместе с российским лидером знаменитую традицию поддержал по почетному праву коренной петербуржец, почетный строитель России Владимир Бендет, которому 7 января исполнилось 85 лет.

После недолгого инструктажа Путин и Бендет синхронно нажали на рычаги, произведя синхронный залп. Президент поздравил почетного строителя с праздником и подарил ему ручку как памятный презент.