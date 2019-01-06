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МИД Германии: ключ к сохранению ДРСМД находится у Москвы
6 января 2019, 18:11 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил в интервью Welt am Sonntag, что сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) зависит от Российской Федерации.
России необходимо подтвердить свою приверженность Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности: "Ключ к сохранению ДРСМД находится у Москвы", - полагает немецкий министр.
Маас подчеркнул, что Россия нарушила положения договора, создав и поставив на вооружение крылатую ракету, технические характеристики которой выходят за рамки документа.
Он отметил, что от Москвы ждут осуществления разоружения, которое поддается контролю. Для Германии этот договор представляет интерес, так как он обеспечивает безопасность всей Европы.
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