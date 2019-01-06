Президент Турции намерен в январе посетить Россию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своем намерении посетить Россию в январе текущего года. Соответствующую информацию в воскресенье, 6 января, предоставили в пресс-службе политика.

Согласно последним данным, точная дата прибытия Реджепа Тайипа Эрдогана на территорию России пока не определена, передает сегодня РИА "Новости"

Напомним, в конце декабря прошлого года турецкий лидер заявил о намерении посетить Москву в ближайшие дни. Тогда политик отметил, что хочет встретиться с главой России Владимиром Путиным, чтобы поделиться мнениями насчет ситуации, сложившейся в Сирии.