Будут ли честными выборы на Украине? Порошенко подозревают в подкупе избирателей

Украинский депутат Виталий Куприй на своей странице в соцсети выступил с заявлением о том, что нынешний президент страны Пётр Порошенко готовит фальсификацию предстоящих выборов.

Куприй убеждён, что команда Порошенко занимается поиском людей, готовых проголосовать за нынешнего президента и получить вознаграждение в размере 1000 гривен, сообщает РИА Новости.

"Сейчас агитаторы ищут по всей Украине людей, которые готовы продать свой голос за Порошенко за тысячу гривен. При этом сами агитаторы получат по 250 гривен", - считает политик.

Также Народный депутат уверен, что в избирательном процессе будут задействованы и главы администраций многих городов на Украине. Куприй сулит вознаграждение суммой в десять тысяч гривен тем, кто поможет ему доказать нарушение избирательного законодательства. Также депутат собирается обратиться в полицию по факту фальсификации выборов.