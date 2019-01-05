Делегация Украины приехала в Стамбул за томосом

Представители украинской делегации прибыли в Стамбул для получения томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Константинопольского патриархата.

Вселенское предательство Константинополя

В торжественной церемонии по подписанию и передаче документа примет участие украинский президент Петр Порошенко, сообщает в субботу издание Газета.ru. Визит Порошенко в Турцию продлится два дня.

Глава украинского государства отметил на своей странице в соцсети Facebook, что для него это большая честь и что с ним вместе находится глава новой церкви митрополит Епифаний.

"Открытие нового века в истории мирового православия. Молитесь за мир и единение. Потому что в единстве сила нашего народа. Единство - это то, что обеспечит нам победу!", - написал глава Украины.