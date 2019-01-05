Украинский министр предрек скорую отмену железнодорожного сообщения с РФ

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире одного из украинских телеканалов назвал прекращение железнодорожного сообщения с Российской Федерацией попросту неизбежным.

По его словам, количество поездок украинцев ж/д транспортом сокращается. Вскоре сообщение между Украиной и Россией будет прекращено либо решением правительства, либо из-за отсутствия пассажиров.

"То есть оно [железнодорожное сообщение - прим. ред.] будет прекращено так или иначе: или решением правительства, или по факту никто не будет ездить", - заметил Омелян, передает сегодня РИА Новости.