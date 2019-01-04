В ЦИК Украины рассказали, сколько готовы потратить на выборы президента

В Центральной избирательной комиссии Украины рассказали, какую сумму страна потратит на грядущие выборы президента. Также утверждён бюджет выборов депутатов в парламент.

На выборы нового президента страна потратит ни много ни мало, а $84 млн., сообщает ТАСС. "Утверждена смета Центральной избирательной комиссии на 2019 год за бюджетной программой "Проведение выборов президента Украины" на сумму 2 млрд 354 млн 880 тыс. гривен", - поведали в ЦИК. Кроме того, за выборы депутатов в парламент Украина заплатит ещё $70 млн. Выборы президента страны пройдут в последний день марта, а парламентариев жители Украины изберут в октябре 2019 года.