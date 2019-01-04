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Мурадов: Никаких проблем с проходом в Азовское море для украинских кораблей нет!
4 января 2019, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заверил, что никаких проблем с проходом в Азовское море для украинских кораблей нет, если они будут строго соблюдать международные нормы.
Мурадов подчеркнул, что для свободного прохода украинских кораблей необходимо соблюдать определённые процедуры, чтобы не создавать угрозу для прохождения Керчь-Еникальского канала, передаёт РИА Новости. "Это обычные международные правила прохождения такого рода водных пространств", - заметил он.
Также Георгий Мурадов отметил, что власти Украины намеренно идут на обострение ситуации и делают заявления, которые способны поставить под угрозу безопасность в Керченском проливе. К одному из таких высказываний можно отнести слова Юрия Бирюкова о том, что Украина собирается осуществить новый проход кораблей через Керченский пролив. При этом Киев планирует привлечь международных наблюдателей. Бирюков убеждён, что Украина имеет право на "беспрепятственный проход из Черного до Азовского моря и наоборот".
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