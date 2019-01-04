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Депутат Рады заявил, что Украиной "правят дебилы"
4 января 2019, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский депутат Вадим Рабинович высказал своё мнение по поводу закрытия всех избирательных участков на территории России. Политик уверен, что подобные действия противоречат Конституции Украины.
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в резкой форме выразил своё несогласие с недавним закрытием избирательных участков на территории России, сообщает РИА Новости. Закрытию участков предшествовало заявление главы МИД Украины Павла Климкина о том, что проведение выборов в России лишено политического и юридического смысла, а для тех, кто решит принять в них участие, — просто опасно.
Рабинович резко отреагировал на слова Климкина. "Я считаю, что это не просто антиконституционно, это доказывает, что у нас правят дебилы. Я просто не верю, что в такой великой и сильной стране, как Украина, может быть такой министр иностранных дел, который несет такую ахинею", - заявил депутат. Также он посоветовал закрыть всё, включая посольство Украины в России, если МИД не способен им управлять.
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