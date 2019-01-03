Посол США посетил задержанного в России американского шпиона

Посол США в России Джон Хантсман рассказал семье задержанного в Москве по подозрению в шпионаже Пола Уилана о том, что с американцем все в порядке. Об этом сообщил брат задержанного. Помпео потребовал вернуть задержанного в Москве американского шпиона

"Посол Хантсман выразил свою поддержку и предложил помощь со стороны посольства", - говорится в комментарии Госдепартамента Соединенных штатов Америки, который приводит ТАСС.

"Теперь мы можем начать поиск адвоката и помочь в получении средств на приобретение личных вещей и всего того, что необходимо в российском СИЗО", - рассказал Дэвид Уилан в интервью NPR.

Ранее в Министерстве иностранных дел Российской Федерации сообщили, что российская сторона предоставила консульский доступ Соединенным штатам к задержанному американцу Полу Уилану.