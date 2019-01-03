Глава МИД Украины объяснил закрытие в России избирательных участков

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал решение Центральной избирательной комиссии страны о закрытии всех заграничных избирательных участков на территории России.

По его словам, ЦИК Украины закрыла избирательные участки исключительно в целях безопасности украинских граждан, которые решатся пойти на выборы, несмотря на "административное и пропагандистское давление": "Российская пропаганда за последние годы подняла градус антиукраинских настроений в РФ до уровня истерии", - считает политик.

По словам Климкина, проведение "свободных и честных выборов на территории страны-агрессора невозможно". Он добавил, что украинская сторона не может гарантировать, что во время выборов не произойдет "провокаций": "Пострадать могут и украинские избиратели, и наши сотрудники, и в конце концов сами здания дипучреждений", - написал Климкин в своем блоге.

Россия очень далека от демократических норм и международного права, заявил министр, и поэтому не сможет обеспечить проведение выборов в соответствии с критериями ОБСЕ: "Это показали незаконные, фейковые "выборы" в аннексированном Крыму и оккупированном Донбассе, это подтвердили вмешательства российских спецслужб в выборы в США и в других европейских странах (о том, как проходят выборы в самой России даже говорить не буду)", - отмечает глава МИД.

Министр привел еще одну причину, которая стала поводом для закрытия участков: по данным украинского внешнеполитического ведомства, в 2014 году из 49 тыс. граждан возможностью проголосовать на территории РФ воспользовались лишь 1134 человека.

Напомним, ЦИК Украины перенесла 5 избирательных участков на территории Российской Федерации (в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске) в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.