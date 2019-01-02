Путин и Макрон обсудили кризис в Сирии и на Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил проблемы сирийского урегулирования и внутриукраинский кризис.

Лидеры двух стран поздравили друг друга с Новым годом и обсудили ряд вопросов. Речь шла о формировании сирийского конституционного комитета в рамках договоренностей, достигнутых главами России, Турции, Германии и Франции 27 октября на переговорах в Стамбуле.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, "стороны продолжили обмен мнениями по внутриукраинскому кризису с учетом украинской провокации в Керченском проливе 25 ноября 2018 года", когда российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, нарушившие госграницу РФ.

Как уже сообщали АН, ранее Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали обеспечить свободный проход судов через Керченский пролив и освободить украинских моряков, которые незаконно пересекли границу России и сейчас находятся в российском СИЗО.