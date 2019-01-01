На выборах президента Украины Зеленский поможет Тимошенко

Известный комик Владимир Зеленский, пожелавший стать новым президентом Украины, в ходе предвыборной кампании будет оказывать поддержку Юлии Тимошенко. Такое мнение выразила сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева. Украинский шоумен Владимир Зеленский сделал важное заявление

Российский политик предполагает, что Зеленский должен будет обеспечить поддержку Юлии Тимошенко в президентской гонке, в результате чего глава партии "Батькивщина" сможет одержать победу во втором туре.

По предварительным данным, лидером президентского рейтинга на Украине и без того является Юлия Тимошенко, сообщает РИА Новости. А вот действующий президент Пётр Порошенко пока даже не объявил о желании баллотироваться на второй срок. Эксперты считают, что его выход во второй тур голосования весьма сомнителен.

Избирательная кампания в стране началась в канун нового года. Регистрация кандидатов на пост президента незалежной и подача документов в ЦИК продлится до начала февраля.