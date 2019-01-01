"Я ухожу!" Как 19 лет назад Ельцин покинул Кремль?

19 лет назад, 31 декабря 1999 года, первый президент России Борис Ельцин объявил в новогоднем обращении к россиянам о своём уходе. Вместо себя накануне нового тысячелетия Ельцин оставил премьер-министра страны, молодого политика Владимира Путина.



Сегодня оппозиция называет почти два десятилетия правления Путина эпохой упущенных возможностей и разочарований. Но, как вспоминает писатель и историк Леонид Млечин, на одного человека вся Россия возложила огромные чаяния, мы все надеялись на какое-то чудо, но сами не принимали участия в его сотворении. Он не смог всё сделать за всех нас, не получилось. И многие теперь обвиняют Бориса Ельцина за то, что он оставил страну не тому.



Леонид Млечин рассказывает, как он случайно предсказал уход первого президента России на пенсию. Впервые за все годы своего правления Ельцин решил дать новогодний приём в Кремле. И 30 декабря в эфире одного из московских телеканалов Млечин публично попрощался с президентом, предположив, что следующий новогодний приём в Кремле будет проводить другой хозяин. На следующий день Ельцин, действительно, ушёл в отставку. Передавая символ президентской власти своему преемнику он сказал: "Берегите Россию!"



И хотя потом по Москве долго ходил анекдот о том, что уже 1 января, очнувшись, Борис Николаевич говорил, что его не поняли, что он уходит на сегодня домой, а не из политики, ничего изменить было нельзя. Путин возглавил страну и долгое время обеспечивал безопасность семье экс-президента и его ближнему кругу. Поэтому для укрепления вертикали власти и управления неприкасаемыми губернаторами был создан институт полномочных представителей президента в федеральных округах, к Генеральной прокуратуре был придуман Следственный комитет и ещё много других дублирующих органов власти на радость расплодившихся чиновников. И только спустя 10 лет Путин стал самостоятельным президентом, которому не нужно оглядываться на свои обещания. А, как известно, Путин держит своё слово.



Вообще в истории державы только дважды её руководители сказали "Я ухожу". В первый раз президент СССР Михаил Горбачев, потому что распад страны уже невозможно было остановить. И второй раз тот, кто развалил СССР в Беловежской пуще. Будут ли уходить из Кремля добровольно ещё кто-нибудь, неизвестно.



