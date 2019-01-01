Президент Беларуси не упомянул Россию в новогоднем поздравлении

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе своего новогоднего обращения к жителям республики не упоминул Россию. Лукашенк призвал белоруссов всячески укреплять государственность Беларуси, но не коснулся темы Союзного государства и интеграции с Российской Федерацией.

"Мы должны укрепить свою государственность на принципах честности и справедливости и именно такой сохранить страну для детей и внуков", - говорил 31 декабря 2018 года Лукашенко. Текст его обращения к белоруссам опублмкован на официальном портале президента республики.

Лукашенко призвал молодежь не забывать старших и уделять им больше внимания. "Вместе с нами в это праздничное время наше будущее – молодежь. То, какой мы увидим Беларусь завтра, зависит от каждого из вас. Это вы должны сохранить и приумножить созданное. Сегодня стране особенно нужны ваши интеллект и энергия. Помните: никто, никогда и нигде не будет любить и беречь вас так, как дома", - заявил белорусский лидер.

"Пусть наша родная Беларусь, красивая своими природными богатствами, величественная своим высокодуховным и культурным наследием, сильная своим мудрым, добрым, трудолюбивым народом, всегда процветает, живет в мире и согласии", - пожелал Лукашенко.

Лукашенко ранее в своем новогоднем поздравлении президенту РФ Владимиру Путину назвал состоявшимся союз Беларуси и России.