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Президент Беларуси не упомянул Россию в новогоднем поздравлении
1 января 2019, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе своего новогоднего обращения к жителям республики не упоминул Россию. Лукашенк призвал белоруссов всячески укреплять государственность Беларуси, но не коснулся темы Союзного государства и интеграции с Российской Федерацией.
"Мы должны укрепить свою государственность на принципах честности и справедливости и именно такой сохранить страну для детей и внуков", - говорил 31 декабря 2018 года Лукашенко. Текст его обращения к белоруссам опублмкован на официальном портале президента республики.
Лукашенко призвал молодежь не забывать старших и уделять им больше внимания. "Вместе с нами в это праздничное время наше будущее – молодежь. То, какой мы увидим Беларусь завтра, зависит от каждого из вас. Это вы должны сохранить и приумножить созданное. Сегодня стране особенно нужны ваши интеллект и энергия. Помните: никто, никогда и нигде не будет любить и беречь вас так, как дома", - заявил белорусский лидер.
"Пусть наша родная Беларусь, красивая своими природными богатствами, величественная своим высокодуховным и культурным наследием, сильная своим мудрым, добрым, трудолюбивым народом, всегда процветает, живет в мире и согласии", - пожелал Лукашенко.
Лукашенко ранее в своем новогоднем поздравлении президенту РФ Владимиру Путину назвал состоявшимся союз Беларуси и России.
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