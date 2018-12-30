Путин: отношения РФ и США являются важным фактором стратегической стабильности

Российский лидер Владимир Путин сегодня поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом президента США Дональда Трампа. В своем послании политик высказался о российско-американских отношениях.

В поздравительной телеграмме Путин отметил, что связи России и США являются в настоящий момент самым важным фактором установления стратегической стабильности, а также международной безопасности. Глава РФ в очередной раз подчеркнул, что Москва полностью открыта для диалога с Вашингтоном по максимально обширному спектру тем.

Как сообщает сегодня ТАСС, также Владимир Путин направил поздравления с праздниками экс-президенту Штатов Джорджу Бушу-младшему.