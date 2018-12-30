Путин не поздравил с Новым годом Порошенко и нового президента Грузии

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим новым, 2019 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций. Российский лидер не поздравил президентов Украины Петра Порошенко и Грузии Саломе Зурабишвили, - сообщает kp.ru.

Владимир Путин поздравил с Новым годом и Рождеством мировых лидеров

Путин не направил им поздравительные телеграммы. Саломе Зурабишвили недавно победила на выбрах президента Грузии и сразу заявила, что сотрудичать с Россией не намерена.

Президент России поздравил глав Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизской Республики, Республики Молдова, Таджикистана, Туркменистана, Республики Узбекистан, Южной Осетии и других государств.

Владимир Путин также направил поздравления в адрес ряда бывших глав зарубежных государств и правительств и политических деятелей, в частности Алмазбека Атамбаева, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна, Сильвио Берлускони, Джорджа Буша-младшего, Романо Проди, Николя Саркози, Франсуа Фийона, Тарьи Халонен, Короля Хуана Карлоса I и Герхарда Шрёдера.