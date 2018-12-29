В МИД оценили требования Франции и ФРГ по Азовскому морю

Россия обеспечивает свободу судоходства в Керченском проливе в соответствии с имеющимися российско-украинскими договоренностями. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ. Володин посоветовал Меркель и Макрону разобраться в своих странах

Ведомство разделяет поддержку призыва контактной группы в преддверии зимних праздников к достижению стабильного, устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня на востоке Украины и необходимость реализации минских договоренностей.

"Вызывает сожаление вторая часть этого заявления, в которой Берлин и Париж безапелляционно обвиняют Россию в нарушениях прав человека в Крыму, эскалации напряженности в Азовском море, выдвигают в наш адрес неприемлемые требования", - значится в сообщении.

Призыв канцлера ФРГ и президента Франции освободить арестованных после инцидента на Азове в российском МИД сочли "неприемлемым". Попытки "усомниться в статусе Крыма как субъекта России останутся бесплодными", заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее лидеры Франции и ФРГ призвали российские власти немедленно освободить задержанных в Керченском проливе моряков, а также обеспечить "безопасный, свободный и беспрепятственный проход" для всех судов в Керченском проливе.