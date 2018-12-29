Политолог: Украина экономически не может позволить себе войну

Украина не может позволить себе войну по причине низкого роста экономики. Бедные страны не способны быть победителями в конфликтах, считает политолог-международник Олег Волошин.

По словам политолога, украинское государство не только не может выиграть войну против Российской Федерации, оно попросту не может себе ее позволить. Потому что бедные страны "никогда не выигрывают".

По его мнению, если бы экономика Украины росла и развивалась, если бы власть "под предлогом войны не создавала новые проблемы для бизнеса", то не было бы необходимости повышать тарифы на газ.

Газовые проблемы возникают в Украине по причине невозможности подтвердить платежеспособность перед кредиторами: "Люди закрывают предприятия, срываются проекты, не платятся налоги, денег в бюджете нет".

"Если мы, выстрелив себе в ногу военным положением, сделали Украину беднее, мы уже проиграли России", - заявил Волошин в эфире политического ток-шоу на одном из украинских телеканалов.



