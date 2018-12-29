Reuters: США, уходя из Сирии, решили оставить оружие курдам

Покидающие Сирию войска Соединенных штатов Америки могут передать свое оружие курдским формированиям, под чьим контролем находятся территории на востоке и северо-востоке Республики.

Об этом сегодня сообщило агентство Reuters. Вооружение планируется оставить союзным США курдам, поскольку после вывода американских военных с территории САР они "продолжат борьбу с ИГ*".

Речь идет о бронетехнике, минометах, а также противотанковых ракетных комплексах, передает РБК. Отмечается, что окончательное решение по данному вопросу пока не было принято.

*Запрещенная в России террористическая организация.