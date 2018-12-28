Российским мужчинам вновь разрешили въезд на Украину

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян объявил, что в связи с окончанием действия военного положения в стране был снят и запрет на въезд российских мужчин на территорию Украины.



Слободян сообщил, что окончание действия военного положение означает снижение угрозы вторжения российских войск на территорию Украины, передаёт RT. "Запрет на въезд мужчин из России снят. Но Госпогранслужба продолжает проводить контроль второй линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита на Украину", - уточнил пресс-секретарь.



Слободян пояснил, что теперь решение о допуске на территорию Украины принимает пограничный контроль. Также он отметил, что гражданам России при пересечении границы необходимо иметь при себе загранпаспорт и документы, подтверждающие цель визита.