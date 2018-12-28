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Стала известна реакция Киева на установку пограничного заграждения в Крыму
28 декабря 2018, 20:06 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Украины выразили своё мнение по поводу установки заграждения на участке русско-украинской границы в Крыму. Киев планирует опротестовать российское сооружение.
В Киеве заверяют, что установка заграждения для Украины не имеет значения, сообщает РИА Новости. Такую точку зрения выразил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" Юрий Грымчак. "Это больше для внутреннего потребления, так как для Украины это не имеет никакого значения и никоим образом не изменяет статус полуострова", - заявил он. При этом украинский МИД собирается направить ноту протеста из-за постройки стены.
Возведённая стена составляет более 60 километров в длину и оснащена всевозможными датчиками. Со слов пограничного ведомства, постройка заграждения напрямую связана с угрозой прорыва украинских диверсантов. Также стена поможет в борьбе с контрабандой оружия, топлива, алкоголя, наркотиков.
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