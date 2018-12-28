Тело погибшего в украинском плену россиянина доставили на родину

Тело погибшего на Украине российского добровольца Валерия Иванова доставили в Северодвинск. Ранее сообщалось, что россиянин скончался во львовской тюрьме из-за побоев со стороны охраны.



Мужчина оказался на Украине в составе добровольцев, воевавших за самопровозглашённую Луганскую народную республику, сообщает РИА Новости. Позже попавший в плен россиянин оказался во львовской тюрьме. Представитель самопровозглашенной ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева ранее заявляла, что заключенный мужчина скончался от побоев охраны. Также она добавила, что Иванов был в списках на обмен, но в последний момент украинские власти исключили его и еще нескольких граждан РФ из списков. В МИД РФ отмечают факт того, что травмы на теле Иванова позволяют расценивать его смерть как умышленное убийство. У погибшего обнаружили переломы четырёх рёбер и закрытую черепно-мозговую травму.



Теперь тело Валерия Иванова доставлено в родной Северодвинск. Похороны мужчины назначены на субботу. На церемонию прощания прибудет делегация из ЛНР, чтобы передать семье Иванова Орден "За доблесть" 1-й степени, сообщил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник.